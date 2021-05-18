Bakan Çavuşoğlu, Filistin ile ilgili milletvekillerine bilgi verdi

Bakan Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Filistin ile ilgili olarak milletvekillerine bilgi verdi. Bakan Çavuşoğlu, İsrail'in Filistin halkına olan harekatın devam ettiğini belirterek, “Şu ana kadar 200'den fazla Filistinli kardeşimiz hayatını kaybetti. Şehitlerin yarısına yakını kadın ve çocuk. İsrail'in Filistin'den atılan ilkel bombaları bahane ederek Gazze'ye yönelik topyekün saldırı başlattı. Hem Ramazan ayını hem de Ramazan Bayramımızı Filistinli kardeşlerimize ve bizlere zehir ettiler” ifadelerini kullandı.

Uluslararası koruma konusunda Bakan Çavuşoğlu, “İslam İşbirliği Teşkilatı 2016-2019 zirve dönem başkanlığımızda Filistinliler için uluslararası korumayı defalarca gündeme getirdik. 2018'de Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yapılan İslam Zirvesinde ortak çağrıda bulunmuştuk. Haziran 2018'de acil olarak toplanan BM Genel Kurulu'nda karar kabul edildi. Kararda BM Genel Sekreteri'nin bir rapor hazırlanması konusunda çağrı yapıldı. Hazırlanan raporda, BM'nin ofis ve personeli varlığını artırması, insani erişimin iyileştirilmesi, BM veya üçüncü bir tarafça konuşlandırılabilecek sivil gözlem misyonu ve fiziki koruma sağlanmasıdır” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, uluslararası toplumun tepkisi maalesef yine cılız kaldığını kaydederek, “Sanki Gazze'de İsrail ile Filistin orduları arasında bir savaş varmış gibi iki tarafa da çağrılarda bulunuldu. Bazıları İsrail'in güvenliğini her şeyin önüne koydu. Gazze'de işlenen savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara gözlerini kapadılar. Yeni ABD yönetimi kural temelli uluslararası düzene dönüş ve uluslararası hukuka saygı temelinde başa gelmişti. Zalim ile mağduru eş tutan açıklamalar yapıyor. Çin, Tunus ve Norveç orta açıklama yapmak istediler ve ABD yine engelledi. Ne acıdır ki güvenlik konseyi kendi aldığı kararları bile kabul etmeyen bir aymazlık içerisinde” değerlendirmesini yaptı.

Ahmet Umur Öztürk

