Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu mevkidaşına, Mescid-i Aksa'nın kudsiyet ve statüsünün korunmasının her zaman Türkiye açısından çok önemli olduğunu ve Türkiye'nin her daim Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, gerginliğin azaltılması için Türkiye'nin ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu da yineledi. Bakan Malki ise Türkiye'nin desteği nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Musa Enes Aksakal

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