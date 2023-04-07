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Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı ile telefonda görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu mevkidaşına, Mescid-i Aksa'nın kudsiyet ve statüsünün korunmasının her zaman Türkiye açısından çok önemli olduğunu ve Türkiye'nin her daim Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, gerginliğin azaltılması için Türkiye'nin ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu da yineledi. Bakan Malki ise Türkiye'nin desteği nedeniyle teşekkürlerini iletti.

 

Musa Enes Aksakal

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