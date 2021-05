Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Malki ile ortak basın toplantısı düzenledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki'yle baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, Filistin'de ertelenen seçimlere ilişkin yaptığı konuşmada seçimlerin bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. İsrail'in Oslo anlaşmasına riayet etmesi gerektiğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, “Diğer taraftan Filistinliler arası uzlaşıya her zaman destek verdik. Bu uzlaşı neticesinde bir seçim kararı alınmıştı. Seçim tarihinin ertelenmesinden sonra da bu uzlaşı sürecinin biz devam edeceğine inanıyoruz. Filistin'de kardeşlerimiz arasında birliği beraberliği görmek Türk halkını mutlu etmektedir” açıklamalarında bulundu.

İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı yasa dışı politikalarla işgal ettiğini ve Şeyh Cerrah'ta Filistinlilerin evlerinin yasa dışı yerleşimcilere devri için yeni adımların atıldığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Ürdün tarafından yapılıp Filistinli kardeşlerimize teslim edilen evlerdir. Şimdi sahte belgelerle bunların İsraillilere ait olduğunu iddia etme arsızlığını da gösteriyorlar. Gelecekte de daha büyük istikrarsızlıklara yol açmaması için İsrail'in tüm bu adımlardan vazgeçmesini bekliyoruz” diye konuştu.

“Türkiye her zaman öncü ülke olmuştur”

Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ise Türkiye'nin her zaman Filistin'e destek verdiğinin altını çizerek, “Türkiye'nin siyasi tutumunu gerçekten Filistin davasını Filistin halkını sürekli desteklemektedir. Bu Türkiye'nin tutumu her zaman herkesten öndedir. Gerçekten çok güçlü bir şekilde siyasi bir şekilde ve Filistin halkına bütün alanlarda destek vermektedir. Türkiye bunu herkesten önce yapmaktadır. Bu desteklerinde de her zaman öncü ülke olmuştur“ şeklinde konuştu.

Kudüs'ün birçok tehdit ve tehlikeyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Bakan Malki, “Kentin şahsiyetine kentin dokusuna dokunmaktadır. Uygarlığına dinine ve bildiğiniz gibi çok uzun yıllardır bu kentin bir dokusu var. Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir. Bu bizim için çok önemlidir. Çünkü bu tehdit devam ediyor” diye konuştu.

İsrail'in anlaşmalara bağlı kalmadığını de kaydeden Bakan Malki, “Bütün uluslararası topluma baskılarını artırmalarını istiyoruz. Biz Filistinliler olarak bu seçimlerimizi büyük şeffaflık içerisinde başarılı bir şekilde işgal topraklarında yapalım” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye olarak ne ihtiyaç varsa sağlamaya hazırız”

İkilinin açıklamaları sonrasında basın mensuplarının yönelttiği sorular yanıtlandı. Bakan Çavuşoğlu, Filistin'de ertelenen seçimlere ilişkin, “Seçim süreçleri bu yönde önemli bir boyuttur. Seçim tarihi açıklandığı zaman Türkiye olarak bu seçimin uluslararası standartlarda gerçekleşmesi için Filistin'in ne ihtiyacı varsa onu sağlamaya hazırız. Hem siyasi olarak hem mali olarak hem de lojistik destek bakımından, seçimle ilgili ihtiyaç duyulacak cihazların karşılanması dahil her türlü desteği vereceğimizi söylemiştik” değerlendirmesinde bulundu.

“Dışişleri Bakanlığı düzeyinde bir görüşme gerçekleştirebiliriz”

Türkiye ve Mısır heyetlerinin Kahire'de gerçekleştirdiği istikşafi nitelikli görüşmelere ilişkin soru üzerine Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

“Toplantıların gayet pozitif bir atmosferde geçtiğini anlıyoruz. İkili meseleler heyetler arasında değerlendirildi. Ayrıca bölgesel konularda da hem görüş alışverişinde yapıldı hem de nasıl bir iş birliği tesis edebiliriz bunu da değerlendirdik. Karşılıklı belge şart koşma bir durum olmadı. Herkes kendi düşüncelerini söyledi samimi bir ortamda. Görüşmeden sonra hangi adımlar atacağımızı iki tarafta değerlendirecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bu süreci genişleterek ve derinleştirerek devam ettirmek arzusundayız. Önce istihbaratlarımız görüştü. Sonra bakanlıklar devreye girdi. Bakan yardımcısı düzeyinde temas oldu. Samih Şükri'yle de Dışişleri Bakanlığı düzeyinde de böyle bir görüşmeyi gerçekleştirebiliriz. Kendisiyle de geçmişte defalarca değişik platformlarda görüşmüştük.”

Mevlüt İşli – Engin Yağcı