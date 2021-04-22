Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Polonya ve Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere geldiği Romanya'nın başkenti Bükreş'te Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile görüşmesinin ardından Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklık Bildirisinin Kabulünün 10. Yıldönümü Konferansı'na katılmıştı. Konferansın ardından Çavuşoğlu, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'le bir araya gelmişti.

Çavuşoğlu, Bükreş'teki temaslarına devam ederken, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile görüştü. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gürcistan Dışişleri Bakanı dostum David Zalkaliani ile Bükreş'te bir araya gelmekten memnunum. Bölgesel ve ikili ilişkilerimizi ele aldık. Stratejik ortaklığımızı güçlendirme kararlılığımızı yineledik. Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecek” dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, Romanya Müslümanları Müftüsüyle ve Türk-Tatar soydaş toplumu temsilcileriyle bir araya gelmişti.