Bakan Çavuşoğlu: “Her iki ülkenin de Türkiye'ye güvenmesinin sebebi, Türkiye'yi objektif, yapıcı olarak görmeleridir”

Bakan Çavuşoğlu ile KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulmasının Türkiye'nin öncelikli konularından olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının ve güvenliğinin teminat altına alınması gerekir. Çözüm adil, kalıcı ve sürdürülebilir olmalı. Bu mesele geçmişi ve geleceği ile sahiplendiğimiz milli davamızdır" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Rum tarafının geçmişte reddettiği federasyon modelini savunmaya başladığının altını çizerek, "Kıbrıs'ta bir çözüm aranıyorsa bunun sahadaki gerçekler üzerine inşa edilmesi şart. Bu çerçevede Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerekir. Süreç bu sağlıklı temel üzerinde başladıktan sonra elbette taraflar uygun görecekleri iş birliği modellerini kendi aralarında müzakere edebilirler" diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı heyetlerin İstanbul'da yaptığı görüşmenin müzakere sürecinin anlamlı ilerlemesinin bu toplantıda gerçekleştiğini vurgulayarak, "Her iki ülkenin de bu tür adımları Türkiye'de atması bize duyulan güvenin göstergesidir" şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, Ukrayna'nın istediği güvenlik garantileri konusuna ilişkin ise içinde Rusya'nın da bulunduğu Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyeleri yanında Türkiye ve Almanya'nın adının geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin adının da bu garantör ülkeler arasında geçmesini değerlendiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Rusya'nın da buna evet demesinin sebebi başından beri bu müzakere sürecinde de sık sık söylediğimiz gibi her iki ülkenin de Türkiye'ye güvenmesi, Türkiye'yi objektif, dengeli, yapıcı ve barışı isteyen bir ülke olarak görmeleridir.”

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusunda Bakan Çavuşoğlu'nun söylenmesi gereken her şeyi söylediğini belirterek Kıbrıs meselesinin sadece Kıbrıs Türkü ile Kıbrıs Rumu arasında bir mesele olmadığını söyledi. “Doğu Akdeniz'de Türk ulusunun meselesidir” diyen Ertuğruloğlu, “Doğu Akdeniz'de Türk ulusunun çıkarları söz konusudur, savunulması meselesidir. Bu bir ulusal davadır. Biz, siz diye bir anlayış bu ulusal davada söz konusu olmaması gerekir. Türkiye, herhangi bir başka ülke değildir, Türkiye ana vatanımızdır, garantörümüzdür" dedi.

Mevlüt İşli