Bakan Çavuşoğlu, Houston Başkonsolosluğu Yeni Kançılarya Ofisi açılış törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temasları kapsamında geldiği ABD'de Houston Başkonsolosluğu Yeni Kançılarya Ofisi açılış törenine katılırken, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Houston'da vatandaşlarımızla ve Ahıska Türkü kardeşlerimizle buluştuk. Aramızdaki mesafe ne olursa olsun, gönüllerimiz bir. Houston'da Başkonsolosluğumuzun yeni kançılarya binasını da açtık. Dünyadaki en büyük 5. diplomatik temsil ağıyla her daim vatandaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

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