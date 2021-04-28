Bakan Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Raab ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki Kıbrıs konulu gayriresmi konferans, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam ediyor. Konferansta Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'deki temaslarının ikinci gününde İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Türk tarafının yeni çözüm vizyonuna tam destek verdiğimizi teyit ettik. Tek gerçekçi çözüm yeni müzakerelerin iki toplum arasında değil, iki devlet arasında yapılması" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Guterres'in ev sahipliğinde düzenlenen konferans öncesi BM Cenevre Ofisi'ne giriş yapan ülke temsilcileri aile fotoğrafı çektirmiş, fotoğraf çekiminin ardından Guterres'in başkanlığında ilk toplantı başlamıştı. Toplantıya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias katılıyor.