Bakan Çavuşoğlu: 'Irak topraklarından tüm terör örgütlerinin temizlenmesi gerekiyor'

Temaslarda bulunmak üzere Irak'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammet El Hekim ile gerçekleştirdiği ikili görüşmeden sonra mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Irak'ın yeniden inşası ile ilgili kurulan komisyon çalışmalarına Türk firmaları da katılmaya başladılar” ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda Irak'ta meydana gelen sel felaketi hakkında da konuşan Çavuşoğlu su probleminin çözümü için birlikte çalışılması gerektiğini belirtti. Çavuşoğlu, “Su yönetimi konusunda birlikte çalışmamız lazım. Bunu başarabilirsek kurak olduğu yıllarda da çok olduğu yıllarda da sorun yaşamayız. Bu konudaki tecrübelerimizi Iraklı kardeşlerimiz ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

"Musul ve Basra'da konsolosluklarımızı yeniden açmak için gerekli izinler verildi"

DEAŞ terör örgütünün Musul'dan temizlenmesinin ardından Bölgedeki konsoloslukların yeniden açılacağını belirten Çavuşoğlu, “Bugün konsolosluk konularını da birlikte değerlendirdik. Biliyorsunuz DEAŞ'tan sonra Basra ve Musul'daki Başkonsolosluklarımızı kapatmak zorunda kalmıştık. Şimdi Musul ve Basra'da konsolosluklarımızı yeniden açmak için gerekli izinler verildi. Çok teşekkür ediyorum. Bu iki vilayete ilaveten Necef ve Kerkük'te de başkonsolosluklar açmak istiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı da birlikte sürdürüyoruz. Necef ile ilgili izin çıktı. İnşallah Kerkük konusunda da birlikte çalışacağız. Bu şekilde Irak ile bağlarımızı daha da güçlendireceğiz” dedi

“Irak topraklarından tüm terör örgütlerinin temizlenmesi gerekiyor”

Terör örgütlerine karşı her zaman dikkatli olunması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Bu konuda özelikle komşu ülkelerin işbirliği önemli. Sadece DEAŞ değil PKK gibi diğer terör örgütlerine karşı da ortak mücadele etmek için hazırız. Irak topraklarından tüm terör örgütlerinin temizlenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Irak bölgemiz için çok önemli bir aktördür"

Suriye konulu Astana görüşmelerinde Irak'ında toplantılara gözlemci olarak katılması kararının verildiğini belirten Çavuşoğlu, “ Bölgesel konularda Irak ile görüşlerimiz örtüşüyor. Birkaç gün önce, artık yeni ismi Nur Sultan'da, Astana formatındaki toplantımızda Irak ve Lübnan'ın da gözlemci üye olarak davet edilmesi kararı aldık. Ve Suriye konusunda özelikle Irak'ın katkılarını da bekliyoruz. Çünkü Irak bölgemiz için çok önemli bir aktördür. Suriye için'de yapıcı rolünü oynamaya devam edecektir.

“Dostane bir ortamda tüm meselelerimizi ele alma fırsatı bulduk”

İkili ve bölgesel bir çok konuyu mevkidaşı ile ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Dostane bir ortamda samimi bir şekilde tüm meselelerimizi ele alma fırsatı bulduk. Bunun için kardeşim Muhammed el Hekim'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum.