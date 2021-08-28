Bakan Çavuşoğlu: 'Irak'ta terör örgütü PKK'nın varlığını asla kabul etmeyeceğiz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Irak'ın istikrarının sağlanması için bu ülkeye desteği sürdüreceklerini belirterek iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği ve ortaklığa vurgu yaptı.

Irak ile yeni bir sınır kapısı açılmasının önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Fişhabur'dan Bağdat'a otoyol ve demir yolunun yapılması, Bağdat ve Basra arasındaki kara yolu ve demir yollarının rehabilite edilmesi, Musul'da organize sanayi bölgesi kurulması, Basra Fav Limanı'nın geliştirilmesine katkı sağlanması, sulama ve su yönetimi alanında projelerin hayata geçmesinde katkı vermeye hazırız. Güvenlik olmadan ekonomik kalkınma da olmaz." şeklinde konuştu.

"IRAK'TAKİ PKK MEVCUDİYETİNİ ASLA KABUL ETMEYİZ"

Bölgenin ve Irak'ın geleceğinde terörizmin asla yeri olmayacağını vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"DEAŞ, PKK, YPG ve FETÖ gibi terör örgütleriyle aynı anda mücadele eden bir ülke olarak terörün karanlık yüzünü gayet iyi biliyoruz. DEAŞ, PKK ve YPG gibi terör örgütleri bölgesel güvenliği de tehdit ediyor. PKK terör örgütünün Irak'taki mevcudiyetini asla kabul etmeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Tüm dost ve komşu ülkelerden bu terör örgütüyle mücadelemize destek vermesini bekliyoruz. Irak'ın istikrarına tehdit oluşturan ve egemenliğini ihlal eden bu terör örgütüyle mücadelesinde Irak devletine her türlü desteği vermeye hazırız."

Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı başladı

Irak'ta Türkiye, İran, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Fransa, Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri dahil 10'dan fazla ülkenin katılımıyla düzenlenen “Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı" başladı. Açılış konuşmasını yapan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkesinin başkalarına saldırı, bölgesel-uluslararası çatışma sahası olmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Konferansın hassas ve tarihi bir dönemde gerçekleştirildiğini ifade eden El-Kazımi, konferanstan Irak'ın kalkınması ve imarı için ekonomik ortaklıklar sağlanmasını dileğinde bulunduğunu söyledi. El-Kazımi, konferansı "Irak'ın bölgesel ve uluslararası ilişkilerinin güçlendirilmesi için önemli bir adım" olarak nitelendirerek Irak'ın karşı karşıya kaldığı zorlukları dost ve komşu ülkelerin desteğiyle atlattığını kaydetti. Konferansın Irak'ın diyalogdan yana olduğunu ve içişlerine karışmama arzusunu ifade etmekte olduğunu belirten El-Kazımi, “Irak, topraklarının uluslararası ülkelerin çekişmelerine sahne olmasına izin vermediği için bu sayede bölgede istikrarın sağlanması için önemli bir unsur olduğunu göstermektedir” ifadelerini kullandı. Irak'ın dünyadaki en güçlü terör örgütüne karşı büyük bir zafer elde ettiğini, bu zaferin komşu ve dost ülkelerin sayesinde gerçekleştiğini aktaran El-Kazımi, “Iraklılar dünya adına bir savaşa girdi ve kazandı" diye konuştu.

Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor.

Irak, kaybettiği bölgesel konumunu yeniden kazanmayı hedefliyor

Başkentte gerçekleştirilen konferansta İran ile Suudi Arabistan başta olmak üzere körfez ülkeleri arasındaki sorunların yanı sıra Yemen Savaşı, Lübnan'daki siyasi kriz, Suriye'deki iç savaş, bölgesel su krizi, ekonomik ilişkiler gibi konular ele alınacak. Irak'ın güvenliği, yatırım ve komşu ülkeler arasındaki sorunları görüşmek için sadece bölgesel ülkelerin katılmasının planlanan konferans, Irak'a komşu olmayan bazı Arap ve yabancı ülkelerin katılımıyla "uluslararası zirve toplantısı" niteliği taşıyor. Irak, zirve toplantısıyla uzun yıllardır maruz kaldığı şiddet olaylarından sonra kaybettiği bölgesel konumunu yeniden kazanmayı amaçlıyor.