Bakan Çavuşoğlu, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün resmi temaslarda bulunmak üzere İran'ın başkenti Tahran'a geldi. Çavuşoğlu Tahran'a geldiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyururken, “İkili ilişkilerimizi ele almak ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Tahran'dayız” ifadelerine yer verdi. İranlı Mevkidaşı Abdullahiyan ile ikili görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu sonrasında basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtladı.

Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında Tahran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de görüşme gerçekleştirirken, dün İran'da meydana gelen 6.3 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerle ilgili de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında;

"Türkiye'de sonuç odaklı hükümet var, İran'da da sonuç odaklı bir hükümet var. Sadece bir araya gelmek için değil ilişkilerimize de yeniden bir ivme kazandırmamız için bu ziyareti ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısını gerçekleştirmek istiyoruz. İmzalamamız gereken anlaşmalar var" dedi.