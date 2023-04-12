Bakan Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ile telefonda görüştü

İki bakanın yapmış olduğu görüşmede, Mescid-i Aksa bağlamındaki son gelişmeler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, İsrail Hükümeti'nin Ramazan ayının sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya Müslümanların dışında kimsenin girmesine izin verilmemesi kararını gerginliğin azaltılması bakımından olumlu bulduğunu ifade etti ve Mescid-i Aksa'da provokasyonların tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye'nin gerginliğin azaltılması için her türlü katkıyı vereceğini belirtti.

Musa Enes Aksakal



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