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Bakan Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ile telefonda görüştü
Bakan Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

 

İki bakanın yapmış olduğu görüşmede, Mescid-i Aksa bağlamındaki son gelişmeler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, İsrail Hükümeti'nin Ramazan ayının sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya Müslümanların dışında kimsenin girmesine izin verilmemesi kararını gerginliğin azaltılması bakımından olumlu bulduğunu ifade etti ve Mescid-i Aksa'da provokasyonların tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye'nin gerginliğin azaltılması için her türlü katkıyı vereceğini belirtti.

Musa Enes Aksakal
 

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