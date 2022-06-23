Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşıyla görüştü

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Görüşme sonrası basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, İstanbul'da İsrail vatandaşlarına yönelik suikast planı yapan İranlı çetenin çökertilmesine ilişkin, "Bu tür olayların ülkemizde yaşanmasına, ülkemiz içinde bu tür hesaplaşmalara, terör saldırılarına hiçbir şekilde izin vermeyiz" dedi. Çavuşoğlu, "Güvenlik kurumlarımız yakın işbirliği içinde çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DEN YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI DESTEĞİ!

Marmaris ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) yangınlara ilişkin konuşan Çavuşoğlu, İsrail'in KKTC'ye iki söndürme uçağı göndereceğini açıkladı. Çavuşoğlu, "Türkiye'ye ihtiyaç var mı diye sordular. Orman Bakanlığımıza sorup döneceğiz ama bu teklifleri için teşekkür ediyorum" dedi.

FİLİSTİN MESELESİ

Görüşmede Filistin meselesinin gündemlerinde olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Bu konudaki beklentilerimizi ve hassasiyetimizi İsrail tarafı gayet iyi şekilde biliyor. Özellikle iki devletli çözüm ve barış umutlarının zarar görmemesi için herkesin dikkatli adım atması gerekiyor. Barış umutlarına zarar verecek ek adımlardan kaçınılması gerektiğini söylüyoruz" açıklamasında bulundu.

LAPİD: TÜRK İSTİHBARATI İSTANBUL'DA BİR İRAN KOMPLOSUNU ORTAYA ÇIKARDI!

Çavuşoğlu'nun ardından konuşan İsrailli Bakan Lapid, İstanbul'a çökertilen çeteye ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz hafta İsrail vatandaşlarının hayatı kurtarıldı. Bu da Türkiye'nin İsrail'le yapmış olduğu gerek diplomatik gerekse işbirliği sayesindedir. Türk istihbaratı çok yakın zamanda İstanbul'da bir İran komplosunu ortaya çıkardı. Biz Türk hükümetinin bu profesyonel ve koordine aktiviteleri için kendilerini tebrik ediyoruz.