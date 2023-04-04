Bakan Çavuşoğlu İsveçli mevkidaşı Billström ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu temasları çerçevesinde NATO Karargahı'nda İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "İsveçli mevkidaşım Billström'e, NATO'ya katılımları için atmaları gereken adımları hatırlattık. Terörle mücadelede sonuç odaklı iş birliği şart" ifadelerini kullandı.

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