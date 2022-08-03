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Bakan Çavuşoğlu, Kamboçya Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı Hassan ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Kamboçya Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı Hassan ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Kamboçya Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı Hassan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı Othsman Hassan ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Kamboçya Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı Hassan ile görüştü - Tıkla İzle

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4'üncü ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de ikili temaslarına devam ediyor. Yeni Zelandalı mevkidaşı Nanaia Mahuta ile bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, ardından Kamboçya Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı Othsman Hassan ile görüştü. Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kamboçya ile işbirliğimizi güçlendirecek ve yeni boyutlar ekleyeceğiz” ifadesini kullandı.
 

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