Bakan Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Mukhtar Tleuberdi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Mukhtar Tleuberdi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kazakistan'daki son gelişmeler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan’a desteğimizi yineledi. Görüşmede ayrıca, 11 Ocak 2022 tarihinde düzenlenecek ve Kazakistan'daki gelişmelerin değerlendirileceği Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.