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Bakan Çavuşoğlu, Kigali Soykırım Anıtı'nı ziyaret etti

Bakan Çavuşoğlu, Kigali Soykırım Anıtı'nı ziyaret etti
Bakan Çavuşoğlu, Kigali Soykırım Anıtı'nı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda ziyareti kapsamında Kigali Soykırım Anıtı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, yapımı devam eden Amoras Stadyumu'nun inşaatını ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika turu çerçevesinde geldiği Ruanda'da temaslarına devam ediyor. Kigali Soykırım Anıtı'nı ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, hayatını kaybedenler adına saygı duruşunda bulunarak çelenk bıraktı. Çavuşoğlu, anıtta incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Bakan Çavuşoğlu, ziyaretini anıt defterini imzalayarak sonlandırdı.

Coşkuyla karşılandı

Temasları çerçevesinde Türk firması tarafından yapımı devam eden Amoras Stadyumu'nun inşaatını da ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu işçiler tarafından coşkuyla karşılandı. İşçilerle tokalaşan ve sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, daha sonra inşaatta incelemelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, inşaatın yapımıyla ilgili yetkililerden de bilgi aldı.

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