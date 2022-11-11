Bakan Çavuşoğlu: 'KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı'na Gözlemci üye olarak kabul edildi'

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi Özbekistan'ın Semerkant kentinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a zirvede eşlik eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edildiğini belirtti. Çavuşoğlu paylaşımında “Her zaman her yerde KKTC'nin yanındayız” ifadesini kullandı.

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