Bakan Çavuşoğlu, Kolombiyalı ve Venezuelalı mevkidaşları ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu ve Türkevi'nin açılışı için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında güne ilk olarak Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile bir araya gelerek başladı. Çavuşoğlu, ardından Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile görüştü.

Çavuşoğlu, Ramirez ile görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Güne Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez'le görüşerek başladık. Ticaret ve yatırımı teşvik edecek anlaşmaları tamamlayacağız. Terör, örgütlü suç ve düzensiz göçle mücadelede işbirliğini artıracağız” dedi.

Çavuşoğlu, Plansencia ile görüşmesine ilişkin ise, “Göreve yeni başlayan Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia'yı bir kez daha tebrik ettik. Pandemiye rağmen ticaretimiz iki katına çıktı. İvmeyi sürdüreceğiz. Ülkelerimiz arasındaki iyi ilişkileri güçlendirmek için kendisini Ankara'ya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.