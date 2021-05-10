Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile Filistin-İsrail ilişkilerini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un telefonda görüştüğü belirtildi. Bakanlık, ikilinin Filistin-İsrail ilişkilerini, Rusya tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye'ye teslimatını ve Dağlık Karabağ'daki son durumu görüştüğünü bildirdi. Ayrıca Bakanlık, Rus ve Türk diplomatların Filistin-İsrail ilişkilerinin şiddetlenmesi ve Doğu Kudüs'te özellikle de Mescid-i Aksa Camii bölgesinde gerilimin artmasıyla ilgili ciddi endişelerini dile getirdiklerini kaydetti.

Bakanların Filistinlilerin ikamet ettikleri Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çıkarılmasını kınadıklarını ifade eden Bakanlık, Lavrov ile Çavuşoğlu'nun Müslümanların bu kutsal Ramazan ayında Orta Doğu anlaşması için uluslararası arabulucular dörtlüsünün özel temsilcilerinin 8 Mayıs 2021'deki ortak açıklamasının ruhuna uygun olarak, bu çatışmanın tüm taraflarını itidal göstermeye ve ülkeyi daha da kötüleştirecek eylemlere izin vermemeye çağırdığını aktardı.

Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi görüşüldü

Rusya ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının iki ülkenin liderleri tarafından varılan anlaşmalar uyarınca Sputnik V aşısının Rusya'dan Türkiye'ye tedarikini organize etme ve üretimini kurma ihtimallerini ele aldığı da bildirildi. Telefon görüşmesinde ikilinin ayrıca Dağlık Karabağ çevresindeki durumu istikrara kavuşturmak için çabaların sürdürülmesinin önemine dikkat çektiği öğrenildi.

Ayperi Bekmırzayeva

