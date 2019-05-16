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Bakan Çavuşoğlu, Letonya Savunma Bakanı Pabriks ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Letonya Savunma Bakanı Pabriks ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Letonya Savunma Bakanı Pabriks ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Letonya'da temaslarda bulunuyor. Çavuşoğlu, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile bir araya geldi. Bakanlığın ziyaret defterini imzalayan Çavuşoğlu, Bakan Pabriks ile fotoğraf çekildikten sonra heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmenin basına açık bölümünde Bakan Pabriks ile en son 5 yıl önce görüştüklerini hatırlatan Çavuşoğlu, Pabriks'in Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'yi savunduğunu hatırlattı. Çavuşoğlu ayrıca Letonya hükumetine Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğini savunduğu için teşekkür etti.  

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