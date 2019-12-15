Bakan Çavuşoğlu: '(Libya'ya asker gönderilmesi) Böyle bir talep gelirse değerlendirebileceğimizi söylemiştik'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TBMM'de gazetecilerin Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin sorusunu cevapladı.

Çavuşoğlu, Türkiye ile Libya arasında imzalanan güvenlik ve askeri işbirliğine yönelik mutabakat metnine ilişkin soru üzerine Libya ile iki mutabakat metni imzalandığını kaydetti. Çavuşoğlu, “Bunlardan biri deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve ikincisi de daha önce imzaladığımız askeri işbirliği güncellenmiş halinin tekrar imzalanması. Yüce Meclisimiz tarafından onaylandı, Cumhurbaşkanımızın da yürürlüğe dair onaylamasıyla birlikte tam yürürlüğe girdi. BM'ye de tescilini yaptırdık. Şimdi ise askeri işbirliği anlaşması Meclise sunuldu” ifadelerini kullandı.

Asker göndermeye ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, “Asker gönderme ayrı bir şey. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Eğer Libya tarafı bizden böyle bir talepte bulunursa biz bunu değerlendiririz' demişti. Bu anlaşmadan da bağımsız şekilde söylemişti ki Libya ile buna benzer anlaşmalarımız geçmişte de var. Şu anda ilişkilerimizi Sehvat Anlaşması'nın da yetkilendirdiği tek yönetim olan Saraç yönetimi ile yürütüyoruz. Onlardan böyle bir talep gelirse değerlendirebileceğimizi söylemiştik” dedi.

Ahmet Umur Öztürk

