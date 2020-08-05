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Bakan Çavuşoğlu: 'Lübnan'daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6'ya yükseldi'

Bakan Çavuşoğlu: 'Lübnan'daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6'ya yükseldi'
Bakan Çavuşoğlu: 'Lübnan'daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6'ya yükseldi'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'da meydana gelen patlamada yaralanan Türk vatandaşı sayısının 6'ya yükseldiğini bildirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaralanan Türk vatandaşı sayısının 6'ya yükseldiğini belirtti. Yaralı Türk vatandaşlarından 5'i hafif yaralı olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, ameliyat olan bir Türk vatandaşının da durumunun iyiye gittiğini vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, yaralı Türk vatandaşların aileleriyle de iletişim halinde olduklarını belirtti.

Mevlüt Hasgül
 

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