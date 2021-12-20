Bakan Çavuşoğlu: 'Malezya'nın Kanal İstanbul'a olan ilgisinden memnunuz'

Bakan Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Sri Saifuddin Abdullah'la ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakanlığın Fatih Fatih Rüştü Zorlu Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Malezya ile ticaret hacmimiz geçen sene bir önceki seneye göre yüzde 7 arttı. Bu yılın 11 ayında ikili ticaret hacmimiz yüzde 30'dan fazla arttı ve 3,5 milyar dolar civarına ulaştı. Aramızda biraz açık var Malezya'nın lehine. Bunu dengelemek lehine neler yapabileceğimizi de bugün konuştuk. İkili ticaret hacmimizi 3,5 milyar dolarda tutmak bizim için yeterli bir hedef değildir. Önce 5 milyar dolara sonra 10 milyar dolara çıkarmamız lazım” diye konuştu.

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Malezya ile ilgili somut projelerin olup olmadığı yönünde gelen soruya, “Türkovac konusunda Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi Türkovac piyasaya girdiği zaman kardeşlerimizle de bu aşıyı paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. Ayrıca bugüne kadar aşıya ulaşamamış az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere Afrika başta olmak üzere bu aşımızı ulaştıracağız. İnsanlığın hizmetine sunacağız. Kardeş Malezya halkının da Türkovac'tan faydalanmasından memnuniyet duyacağız. Aşı sertifikasyonlarımızın karşılıklı tanınması konusunda da gerekli adımları atacağız” yanıtını verdi.

“Malezya'nın Kanal İstanbul'a olan ilgisinden memnunuz”

Malezya'nın Kanal İstanbul'a ilgi duymasından dolayı memnun olduklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Bu büyük bir vizyon büyük bir projedir. Biz de bir muhalefet var, iki de bir çıkıyor her projeye olduğu gibi bu projeye de karşı çıkıyor. Kanal İstanbul'a ilgi duyan ülke ve şirketlere de tehditler gönderiyor ‘asarım keserim' vesaire diye. Öyle ki kimse bu tehditleri ciddi bulmuyor çünkü bu olaylara bakışları ciddi değil. Biz kardeş Malezya ve firmalarının böyle bir önemli projeden yer almasından ancak memnuniyet duyarız. Devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan büyük projeyi inşallah hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“İnsanların cebinde asgari düzeyde harcayacak parasının olması lazım”

Şu anda Afganistan halkının zor durumda olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, “İslam dünyası olarak biz buna göz yumarsak büyük bir hata etmiş oluruz. O yüzden zor şartlarda yaşan kardeşlerimize yardım elini uzatmalıyız. Biz Türkiye olarak yapıyoruz, ülkeler bireysel olarak yapıyor ama İslam dünyası olarak da birlikte bir şeyler yapmamız lazım. Sadece insani yardım ulaştırmak yetmez. Hastanelerin işlemesi lazım, okulların açık olması lazım. İnsanların cebinde asgari düzeyde harcayacak parasının olması lazım. O nedenle İslam İş birliği Teşkilatı, İslam Kalkınma Bankası bir fon kurma kararı aldı” açıklamasında bulundu.

“Şartlarımız uygun olursa Afganistan'daki havaalanlarını Katar'la beraber işletiriz”

Kabil Havalimanının işletilmesi konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:

“Bildiğiniz gibi bir Türk şirketiyle bir Katar şirketi sadece Kabil değil Afganistan'daki 5 havalimanının birlikte işletilmesi için bir mutabakat imzaladı. Bu çerçevede Afganistan Geçici Yönetimine ortak tekliflerde bulunacağız. Arkadaşlarımız bu gece Doha'ya gidiyor ve oradan birlikte Kabil'e gidecekler. Oradaki geçici yönetimle birlikte ele alacaklar. Şartlarımız uygun olursa havaalanlarını işletiriz Katar'la beraber. Şartlar uymazsa da işleteceğiz diye bir derdimiz yok. Sonuçta önümüzdeki günlerde netleşecek.”

Mevlüt İşli - İbrahim Çakmak