Bakan Çavuşoğlu: '(Malta ile) Libya'nın geleceği konusunda yakın istişare ve iş birliği içerisinde olacağız'

Bakan Çavuşoğlu, Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da değerlendirildiğini kaydeden Çavuşoğlu, bölgesel konularda daha fazla iş birliği yapılması konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Suriye'de PKK/YPG sebebiyle artan terör tehdidi hakkında mevkidaşına bilgi verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Ayrıca operasyonlarımız konusunda bilgi verdim. Suriye'deki mevcut durumun birçok yansıması var. Bunların en önemlilerinden bir tanesi insani boyutu. Gerçekten Suriye'de yaşayan insanlar çok sıkıntılar çekiyorlar. İnsani yardımların düzenli bir şekilde ulaştırılması gerekiyor. Bunun için de BM Güvenlik Konseyinin 2642 No'lu ilgili kararı uzatılması gerekiyor. Süresi 10 Ocak'ta bitiyor, daha önce 6 aylığına uzatılmıştı. Özellikle Türkiye üzerinden sınır ötesi Suriyelilere ulaştıracak yardımlarla ilgili” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Malta'nın Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini her zaman güçlü bir şekilde desteklediğinin altını çizerek, “Özellikle bugünkü toplantımızda vize serbestisi ve Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonu konusunda beklentilerimizi aktardık” ifadelerini kullandı.

Libya'ya en yakın ülkelerden birisinin Malta olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Oradaki olumsuz durumun Malta'ya yansıması her zaman olumsuz olmuştur. Özellikle kaçak göç bakımından da ciddi tecrübeleri oldu. Libya konusunda özellikle bazı projelerde; kaçak göçle mücadele, Libya'nın istikrarı ki aynı düşünüyoruz Malta'yla, Libya'nın geleceği gibi konularda yakın istişare ve iş birliği içerisinde olacağız” açıklamasında bulundu.

Mevlüt İşli



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