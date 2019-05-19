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Bakan Çavuşoğlu Meksika'da

Bakan Çavuşoğlu Meksika'da
Bakan Çavuşoğlu Meksika'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Meksika’ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Küba'daki temaslarının ardından Meksika'ya geçti. Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti kapsamında Meksikalı mevkidaşı Marcelo Ebrard ve Meksika Ekonomi Bakanı Graciela Marquez Colin ile görüşmesi bekleniyor. Yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Meksika arasındaki ikili ilişkiler ile Birleşmiş Milletler (BM) ve MIKTA (Meksika-Endonezya-Güney Kore-Türkiye-Avustralya) Oluşumu çerçevesindeki işbirliği ele alınacak, güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.  

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