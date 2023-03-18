İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Çavuşoğlu, Mısır'da Türk iş adamlarıyla görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Mısır'da Türk iş adamlarıyla görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Mısır'da Türk iş adamlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahire'de Türk iş adamlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Mısır'da Türk iş adamlarıyla görüştü - Tıkla İzle

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry'nin davetine icabetle geldiği Mısır'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, başkent Kahire'de Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.
Çavuşoğlu ayrıca Mısır ziyaretine dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Köklü bağlarımız olan Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık. Diplomatik ilişkilerimizi en üst seviyeye çıkaracağız. Ekonomi, ticaret, enerji ve turizm alanlarında işbirliğimizi geliştireceğiz. Bölgesel konularda istişareleri ve iş birliğimizi artıracağız" ifadelerini kullandı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.