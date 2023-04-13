Bakan Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri'yi Togg ile iftara götürdü

Bakan Çavuşoğlu'nun davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Şukri, Bakan Çavuşoğlu ile Ankara'da bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısı sonrası ise Bakan Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri'yi Togg ile Dışişleri Resmi Konutu'nda düzenlenen iftar programına götürdü.

Mevlüt İşli - Cem Geçim - İbrahim Çakmak

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