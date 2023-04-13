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Bakan Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri'yi Togg ile iftara götürdü

Bakan Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri'yi Togg ile iftara götürdü
Bakan Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri'yi Togg ile iftara götürdü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri’yi Togg ile iftara götürdü.

Bakan Çavuşoğlu'nun davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Şukri, Bakan Çavuşoğlu ile Ankara'da bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
Basın toplantısı sonrası ise Bakan Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri'yi Togg ile Dışişleri Resmi Konutu'nda düzenlenen iftar programına götürdü.

Mevlüt İşli - Cem Geçim - İbrahim Çakmak

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