Bakan Çavuşoğlu, Moldova Başbakanı Gavrilita ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret düzenlediği Moldova'da temaslarını sürdürüyor. Gagauz Özerk Bölgesi Başkanı İrina Vlah ve Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu ile görüşmesinin ardından Çavuşoğlu, Moldova Başbakanı Natalia Gavrilita ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, Gavrilita ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Moldova Başbakanı Gavrilita ile çok boyutlu ilişkilerimizi görüştük. Stratejik ortaklığımızı derinleştireceğiz, 1 milyar dolar ticaret hedefine ulaşacağız" ifadelerini kullandı.