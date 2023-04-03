Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4-5 Nisan tarihlerinde NATO Karargahı'nda gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Toplantıda, Ukrayna dahil Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun değerlendirilmesi; NATO'nun Asya-Pasifik ortaklarının dışişleri bakanlarının katılımlarıyla düzenlenecek ayrı bir oturumda ise bu bölgedeki gelişmelerin ele alınması ön görülüyor.

Bakan Çavuşoğlu, toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Mevlüt İşli

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