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Bakan Çavuşoğlu, Nijer Başbakanı Rafini ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Nijer Başbakanı Rafini ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Nijer Başbakanı Rafini ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Başbakanı Brigi Rafini ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo'daki resmi ziyaretinin ardından Afrika turunun ikinci ayağı olan Nijer'e dün akşam saatlerinde gelmişti. Bugünkü temaslarına devam eden Bakan Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou'nun kabulünün ardından Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu daha sonra ise Nijer Başbakanı Brigi Rafini ile görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Bugün Cumhurbaşkanıyla, Dışişleri Bakanıyla yaptığımız görüşmeler kapsamlıydı. Sayın Başbakanla yaktığımız görüşme de son derece verimli geçti. Daha çok ekonomik ilişkilerimiz üzerinde durduk.

Enerji, tarım ve madencilik gibi bir çok alanda işbirliğimizi nasıl geliştirebilir bunları değerlendirdik. İstanbul'a yol projesinin hayata geçirilmesi konusunda ne yapacağımızı da değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik, Cumhurbaşkanımız Başbakanla 2 defa görüşmüştü. Samimi, verimli bir görüşme oldu” ifadelerini kullandı.

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