Bakan Çavuşoğlu: 'Norveç verdiği izni iptal etti'

Bakan Çavuşoğlu, Cebeci Site Yurdu'nda düzenlenen 7'nci Tematik Kış Kampları Diplomatik Akademi Kampı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada Bakan Çavuşoğlu, Cumhuriyetin 100'üncü yılının idrak edildiğini belirterek, "Türkiye Yüzyılı barışın, güvenin, istikrarın, gücün, iletişimin, şefkatin ve kalkınmanın yüzyılı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bu hedeflere giden yolda Türk diplomasisine düşen büyük görevler var. Dolayısıyla, bugün sizlerle diplomasinin ve diplomatlığın bugününü ve geleceğini konuşalım istiyorum. Bunu yaparken, sizlerle önce zamanın ruhu ve diplomasiye etkilerine dair 5 tespitte bulunacağım. Birinci tespitimiz değişime dair. Dünyamız tarih boyunca farklı ölçekte ve farklı hızda değişimlerden geçti. Bu dönemi özel kılan, değişimin çok hızlı gerçekleşmesi" diye konuştu.

"Ankara Diplomasi Akademisi kuracağız"

Bakan Çavuşoğlu, diplomasinin eskiden kapalı kapılar ardında icra edildiğini vurgulayarak, "Biz bir yandan bu derin tecrübeden istifade ediyoruz, bir yandan da yeniliklerden istifadeyle geleceğe hazırlanıyoruz. Örneğin, yapay zekadan gelecek okumaları ve konsolosluk hizmetlerinde yararlanmaya başladık. Hızır adını verdiğimiz bir yapay zeka temelli uygulamamız var. 6 ayda 177 binden fazla vatandaşımıza yardımcı oldu. Antalya Diplomasi Forumu girişimimizle, diplomasinin geleceğine yön vermeye çalışıyoruz. Dijital diplomasi gibi yenilikçi adımlarımızla yumuşak gücümüzü pekiştiriyoruz. Yeni nesil diplomatlarımızın yetiştirilmesi için Ankara Diplomasi Akademisi kuracağız. Türk ve yabancı öğrenci ve diplomatlara doktora programı sunacak bir akademiyi kurmak. Çalışmaları başlattık, Cumhurbaşkanımıza ön bilgiyi verdik" açıklamasında bulundu.

Mevlüt İşli - İbrahim Çakmak

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