Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan temaslarına devam ediyor. Özbek mevkidaşı Abdulaziz Kamilov ile görüşen Çavuşoğlu, temasları kapsamında daha sonra Özbek Bakan Umurzakov'la bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmede gerçekleştirdiği konuşmada, ziyareti sırasında memnuniyetini dile getirerek, “Kadim şehirlerimizi ve medeniyetleri ziyaret edip görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Taşkent'te de ilişkilerimizin en iyi şekilde geliştirmek için sizlerle neler yapabileceğimizi görüşüyoruz. Sabah Abdulaziz Kamilov ile güzel toplantılar yaptık. Şimdi de sizinle ilişkilerimizi, özellikle ekonomik ilişkilerimizi ele alarak bundan sonraki yol haritamızda atacağımız adımları belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“4 yılda büyük mesafe kat ettik”

Çavuşoğlu daha sonra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, Mirziyoyev ile görüşmesinin ardından Özbek basınına açıklamada bulundu. Görüşmede Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını gönderdiğini dile getirerek, “Cumhurbaşkanımız Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı için Özbekistan'a gelmek istiyor. Bu zirve hazırlıklarında bilgi verdik. Türk şirketlerine verdikleri destek için teşekkür ettik. Her alanda ilişkileri geliştirmek için kendilerinden talimatları aldık. Bugün yaptığımı görüşmeler için bilgiler aldık. Tekrar Özbekistan'a geleceğiz” açıklamalarını yaptı.

İkili ilişkilerin ele alındığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Üç günü aşkın süredir Özbekistan'dayız. Ortak tarihimiz var ve bir milletiz. Özbekistan'ın kadim şehirlerini gördük ve orada tarihi, medeni, kültürel mirasları gördük. Birçok alimin yurdudur. Bunlar ortak ecdattır. Bu ziyaret kapsamında büyük bir misafirperverlik gördük. Bugün gerek Dışişleri Bakanı ile gerekse Cumhurbaşkanı Yardımcısı görüşmede hem zirve hazırlıklarını yaptık hem geçmiş zirvede alınan kararları gözden geçirdik. İmzalanan anlaşmaların uygulaması ile süreçleri değerlendirdik. Gelecek zirvede imzalayacağımız anlaşmalar, Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı, İş Forumları gibi önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğimiz konuları ele aldık. İlişkilerimiz 4 yılda hiç kimsenin inanamayacağı noktaya geldi. Mirziyoyev ve Cumhurbaşkanımızın liderliği ve kardeşliğinde 4 yılda büyük mesafe kat ettik. Bizim büyük potansiyelimiz var, ilişkilerimiz çok daha iyi noktaya gelebilir. Bunun için çalışıyoruz. Ziyaretimizin amacı da buydu” ifadelerini kullandı.