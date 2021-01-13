Bakan Çavuşoğlu, Pakistan'da Türk Vakfı'nın statüsü ve faaliyetlerine ilişkin mutabakat zaptını imzaladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, bugünkü temasları kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi tarafından kabul edilmesinin ardından Pakistanlı mevkidaşı Şeyh Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi. Çavuşoğlu daha sonra Pakistan'daki Türkiye Maarif Vakfı'nın statüsü ve faaliyetlerine ilişkin mutabakat zaptını imzaladı. Çavuşoğlu'nun Pakistan temasları kapsamında Karaçi Başkonsolosluğunun yeni binasının açılış törenine katılması bekleniyor.