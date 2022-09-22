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Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ve İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ve İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ve İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile bir araya geldi

Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı, ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ve İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile bir araya geldi - Tıkla İzle

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkevi'nde gerçekleştirilen Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Toplantıya BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de katıldı.

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