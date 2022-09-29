Bakan Çavuşoğlu: 'Şanghay'dan üyelik teklifi gelince batı hemen tedirgin oldu'

AK Parti'nin "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katılmak üzere Denizli'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde STK ve iş dünyası temsilcileriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Burada ülke ve dünya gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Şanghay İşbirliği Teşkilatına gittik. Diyalog Ortaklığı statülümüz var, davet edildik. Orada üyelik konusunda da davetler geldi. Bunun hemen ardından dünyada ve özellikle batıda tedirginlik oluştu. Hemen akıllarına soru işaretleri geliyor. Şunu söylemek isteriz; 53 yıldır AB'nin kapısında bekletilen ülkeyiz. Avrupalılar 'Ne içeri gir ne de kapımdan uzaklaş' diyor. Buna tahammül eden bir ülke yok. Ukrayna, Rusya savaşında dengeli politikanın faydasını görüyoruz” diye konuştu.

Eren Elyesa Polat - Atilla Özer

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