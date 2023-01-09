İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Çavuşoğlu, son Osmanlı Başkonsolosu Mehmet Remzi Bey'in kabrini ziyaret etti

Bakan Çavuşoğlu, son Osmanlı Başkonsolosu Mehmet Remzi Bey'in kabrini ziyaret etti
Bakan Çavuşoğlu, son Osmanlı Başkonsolosu Mehmet Remzi Bey'in kabrini ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika ziyareti kapsamında son Osmanlı Başkonsolosu Mehmet Remzi Bey’in kabrini ziyaret etti.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika turunun ilk durağı olan Güney Afrika'da temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, son Osmanlı Başkonsolosu Mehmet Remzi Bey'in Johannesburg şehrindeki Braamfontein Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret etti. Mehmet Remzi Bey'in kabrine karanfiller bırakan Çavuşoğlu, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Kendisini dua ve şükranla andık” dedi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.