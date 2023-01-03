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Bakan Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı El-Maslat ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı El-Maslat ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı El-Maslat ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı El-Maslat, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Mustafa ile görüştü.


Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı El-Maslat, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Mustafa ile görüştüğünü belirterek, “Suriye bağlamındaki son gelişmeleri ele aldık. 2254 sayılı BMGK Kararı uyarınca Suriye muhalefetine ve halkına desteğimizi yineledik” açıklamasında bulundu.

Mevlüt İşli
 

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