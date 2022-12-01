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Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Muhriddin ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Muhriddin ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Muhriddin ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya'nın Lodz kentinde Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Polonya'da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Lodz kentinde Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile görüştü. Çavuşoğlu, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AGİT Bakanlar Konseyi marjındaki ikili görüşmelerimize Tacikistan Dışişleri Bakanıyla devam ettik" ifadelerini kullandı.
 

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