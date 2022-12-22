Bakan Çavuşoğlu: '(Taliban'ın kız öğrenci yasağı) Bu yasak gerçekten İslami de değil, insani de değil'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yemen Cumhuriyeti Dışişleri ve Yurtdışındaki Yemenliler Bakanı Ahmed Awad Bin Mubarak ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen iki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmede ikili ilişkileri değerlendirdiklerini belirterek, "Yemen'deki insani kriz ciddi boyutlara ulaştı. Yemen halkının yarısından fazlası gıda krizi ile karşı karşıya. Maalesef bundan en ağır etkilenenler de çocuklar ve kadınlar. Bu sıkıntılı günlerinde Yemen'in yanında durmaya devam ediyoruz. Ülkemizin çabalarıyla yine Dünya Gıda Örgütünün de çabalarıyla Ukrayna'dan gelen 37 bin ton tahılı Türkiye'de öğüterek, un haline getirerek Yemen'e gönderdik. Bugün kardeşime ihtiyaç duyulursa hem Türkiye'den hem de Ukrayna ve Rusya'dan gelecek tahılın un haline getirilmesiyle birlikte Yemen'e gönderebileceğimizi söyledim” ifadelerini kullandı.

"Yemen ile en kısa süre içerisinde konsolosluk istişareleri yapmak istiyoruz"

Yemen ile en kısa süre içerisinde konsolosluk konusunda istişare yapmak istediklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, "En geç ocak ayının son haftasında. Büyükelçimiz yine Aden'e gitmek için Yemen hükümetinden haber bekliyor, sözlü olarak davet edildi. Ayrıca AFAD ve diğer kurumlarımızın temsilcileri de, uzmanlarımız da Yemen'e gidecekler. Siyasi istişareleri mümkünse Yemen'de gerçekleştirmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte ben de kardeş Yemen'i, kardeşlerimizi Yemen'de ziyaret etmek isterim" diye konuştu.

"Bölgemizde güvenlik ve istikrarın korunması bakımından Yemen'in yeri ve önemi çok büyük"

Çavuşoğlu, Yemen'in toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve siyasi birliğini güçlü bir şekilde desteklediklerini vurgulayarak, "Bölgemizde güvenlik ve istikrarın korunması bakımından Yemen'in yeri ve önemi çok büyük. Son dönemde Yemen'de limanlara ve sivillere, özellikle sivil tesislere yönelik gerçekleştirilen saldırıları da kınadığımızı özellikle vurgulamak isterim. Bir kez daha Türkiye olarak bu saldırıları, her türlü terör saldırılarını kınadığımızı ve bunlara karşı olduğumuzu vurgulamak isterim" dedi.

"Yemen'in birliği, egemenliği, huzuru, refahı için her platformda katkı vermeye devam edeceğiz"

Yemen'de çözüme yönelik bir siyasi diyalog sürecinin başlatılması için çağrı yapan Çavuşoğlu, "Anayasal meşruiyete desteğimizi sürdürüyoruz. Birleşmiş Milletlerin bu yöndeki çabalarını da destekliyoruz. Yemen'in birliği, egemenliği, huzuru, refahı için her platformda katkı vermeye devam edeceğiz. Bunu da bugün kardeşim Ahmed'e baş başa görüşmemizde bir kere daha söyledim. Türkiye olarak bu doğrultuda bölgemiz genelinde iş birliği ve diyalog çabalarına desteğimizi de sürdüreceğiz. Yemen halkının bu badireleri atlatacağına ve tekrar tüm ülke genelinde birlik içerisinde huzurlu bir hayatı tesis edeceğine gönülden inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu yasak gerçekten İslami de değil, insani de değil"

Bir gazetecinin Taliban yönetiminin Afganistan'da kız öğrencilere üniversite eğitim yasağını sorması üzerine Çavuşoğlu, bu kararın ciddi bir endişe kaynağı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Biz, başından beri tanıma olmadan Taliban'la angajmanı savunduk. Herkese de bunu tavsiye ettik. Çünkü Afganistan'ın istikrarı, güvenliği hepimiz için önemli. Yine Afganistan'da da terör örgütleri var, DEAŞ var, El Kaide var. Afganistan ekonomisinin de çökmemesi lazım. İnsani yardımlarımızı sürekli gönderiyoruz, trenlerimizi gönderiyoruz. Komşu ülkelerden alıp gönderiyoruz. Eğitimine de destek veriyoruz, okullarımız var. İş insanlarımız tüm risklere rağmen Afganistan'da üstlendikleri projeleri Afganistan halkı için desteklemeye devam etti. Diğer taraftan biz Taliban'a da aynı tavsiyelerimizi sürekli tekrar ettik. Kapsayıcı olup, herkesi dahil edecek bir şekilde hükümet kurun ki hiç kimse dışlanmasın. Diğer taraftan kız çocuklarının eğitimi konusunda da düşüncelerimizi kendilerine paylaştık. Bu yasak gerçekten İslami de değil, insani de değil. Dolayısıyla böyle bir yasağı biz reddediyoruz, doğru bulmuyoruz. İnşallah bir an önce bu kararlarından vazgeçerler. Üniversiteye gidebilecek yaklaşık 1 milyon kız öğrenciden bahsediyoruz. Kadınların eğitiminin ne zararı var. İnsanlığı ne zararı var, Afganistan'a ne zararı var."

"Türkiye'nin insani yardım noktasında ve geçmiş olduğumuz süre içerisinde çok fazla desteği söz konusu"

Türk halkına ve Türk hükümetine Yemen için vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür eden Yemen Cumhuriyeti Dışişleri ve Yurtdışındaki Yemenliler Bakanı Ahmed Awad Bin Mubarak ise, "Terörist Husilerin saldırıları söz konusu. Bizim egemenliğimize karşı yapmaktalar. Aynı zamanda Türkiye'nin bize karşı göstermiş olduğu insani yardım noktasında ve geçmiş olduğumuz süre içerisinde çok fazla destekleri söz konusu. Aynı zamanda Yemenli vatandaşlarımız Türkiye'de bulundukları süre içerisinde çok fazla misafirperverlikle karşı karşıya kalmaktalar. Bundan dolayı da şükranlarımı arz etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"Değişik kurumlarımız arasında çok fazla iş birliği alanlarımız var"

İki devlet arasında ikili ilişkileri birlikte geliştirme noktasında her zaman gayret içerisinde olduklarını belirten Mubarak, "Zira birçok fırsatımız var. Çok fazla imkanlarımız söz konusu. Çok fazla Yemenli iş adamımız var. Türkiye'de yatırım noktasında ortaya koyacağı ve çok fazla ilişkilerimizin geliştirilmesi hem sahada hem ticari anlamdaki girişlerimizle pekiştirme yönünde çok büyük rol oynadıklarına inanmaktayım. Değişik kurumlarımız arasında çok fazla iş birliği alanlarımız var" dedi.

Muhammed Musab Gümüşer



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