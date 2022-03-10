Bakan Çavuşoğlu: 'Temennimiz bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın katılımıyla Antalya'da düzenlenen üçlü barış zirvesi sona erdi. Görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Barışa ihtiyacın en fazla olduğu bu zamanda Antalya Diplomasi Forumu marjında Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarım Lavrov ve Kuleba'yla üçlü formatta görüştük. Temennimiz bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi. Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Mevlüt İşli