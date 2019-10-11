Bakan Çavuşoğlu, 'Terör örgütüyle mücadele etmek meşru hakkımızdır'

Bakan Çavuşoğlu'nun aqçıklamasından satır başları şöyle,

“Terörizme karşı ayrıt etmeden mücadele ediyoruz. Güvenliğin bölünmezliği ilkesinde müttefiklerimizin bizimle dayanışma sergilemesi en meşru beklentimizdir. Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz demek yetmez, bu dayanışmayı açık bir şekilde görmek istiyoruz”

“Sonuna kadar teröristleri temizlemek için ne gerekiyorsa yapacağız. DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakılması mümkün değil. Serbest bırakılmaları bir kenara hesap vermeleri konusunda herkesten daha hassasız. DEAŞ en çok Türkiye'yi hedef almıştır”