Bakan Çavuşoğlu: 'Terörle mücadelede ‘ama ve fakat' olamaz'

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 81 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırı için taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Hain terör saldırısı nedeniyle taziye ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz. Terörle mücadelede ‘ama ve fakat' olamaz” dedi. Çavuşoğlu, aynı zamanda mesajının İngilizcesini de paylaşımına not düştü.

Huzeyfe Tarık Yaman

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