Bakan Çavuşoğlu: 'Terörle mücadelede batılı ülker gibiçifte standart içinde olmadık, ikiyüzlülük yapmadık'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'in katılımıyla Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği açılış töreninde konuştu. Çavuşoğlu konuşmasında, Afrika ve Türkiye arasındaki tarihçeye, Türkiye'nin hem sınırların içerisinde hem de sınırların ötesinde terörle mücadelesine ve Afrika - Türkiye ilişkilerine değindi.

“Adisebaba'nın Türkçedeki anlamı ‘yeni çiçek' demek. Etiyopya Büyükelçiliği'nin yeni binası da Ankara'da açılmış ‘yeni bir çiçek' olarak görüyoruz”

Çavuşoğlu, Etiyopya'nın Türkiye için dost ve kardeş bir ülke olduğunu belirterek, ”Tarihten gelen güçlü bağlarımız var. Adisebaba'nın Türkçedeki anlamı ‘yeni çiçek' demek. Etiyopya Büyükelçiliği'nin yeni binası da Ankara'da açılmış ‘yeni bir çiçek' olarak görüyoruz. Biz Türkiye olarak, sahra altı Afrika'da ilk büyükelçiliğimizi 1926'da Adisebaba'da açtık. Ama diplomatik temaslarımız daha da eski. Osmanlı ve Habeşistan İmparatorlukları arasında 1896'da başlamıştır. Bu sene diplomatik ilişkilerimizin 125. Yılını kutluyoruz. Bu açılış töreni vesilesiyle az önce kardeşim Demeke ile de gezdik. Düzenlenen sergide o dönemki münasebetlerimize ait bazı diplomatik belgeler de var. Önümüzdeki süreçte ben de Etiyopya'yı ziyaret etmek istiyorum. Ve oradaki yeni büyükelçilik binamızı kardeşim Demeke ve Etiyopyalı dostlarımızla açacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Afrika'ya açılım politikalarımız, artık Afrika ile ortaklık politikası olarak devam ediyor. Bu sene pandemi tabii izin verirse 3. Türkiye Afrika Birliği Ortaklık Zirvesi'ni Türkiye'de gerçekleştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Uzun yıllardır terörle mücadele etmiş ülke ve millet olarak, Afrika'da Afrika ülkelerinin terörle mücadelesini çok iyi anlayabiliyoruz. Birçok batılı ülkenin içinde olduğu gibi hiçbir zaman çifte standart içinde olmadık, ikiyüzlülük yapmadık”

Başta Etiyopya ve Somali gibi bölge ülkeleri olmak üzere tüm Afrika ülkelerine Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, "Etiyopya ve Afrika ülkelerinin özellikle terörle mücadelesine de güçlü ve somut bir şekilde devam edeceğiz. Uzun yıllardır terörle mücadele etmiş ülke ve millet olarak, Afrika'da Afrika ülkelerinin terörle mücadelesini çok iyi anlayabiliyoruz. Birçok batılı ülkenin içinde olduğu gibi hiçbir zaman çifte standart içinde olmadık, ikiyüzlülük yapmadık. Türkiye olarak da karşı karşıya kaldığımız farklı terör örgütleriyle PKK'sı YPG'si DAEŞ'i ve diğer terör örgütleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Hem sınırlarımızın içerisinde hem de sınırlarımızın hemen ötesindeki terör yuvalanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Oradan da PKK-YPG'yi temizleyinceye kadar bu mücadele devam edecek. PKK terör örgütü her zaman olduğu gibi kalleşliğini gösterdi ve bir gün öncesi daha önce kaçırdığı 13 masum insanımızı katletti. Elbette şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak ve bu teröristleri de temizleyeceğiz. Ama bu 2 gün içerisinde görüyoruz ki terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler, PKK'nın bu katliamına karşı sessizler ya da ‘eğer' ve ‘ama'lı cümlelerle geçiştirmeye çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin şu anda Afrika ülkelerinde 42 büyükelçiliği olduğunu, ilerleyen zamanda da Togo ve Gine-Bissau'da da büyükelçilik açarak bu sayıyı 44'e ulaştıracağını aktaran Çavuşoğlu, "Afrika ülkelerinin Ankara'da 10 tane büyükelçiliği vardı. Bugün ise 36 büyükelçilik var. Bu rakamlar bile Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Yeni Etiyopya büyükelçiliği binasının da ilişkilerimize daha da katkı sağlamasını temenni ediyorum. Bugün tören sonrası kardeşim Demeke ile ikili görüşmelerimizi yapacağız. Bu ziyaretin de yine ikili ilişkilerimize katkı sağlamasını temenni ediyorum. Yeni büyükelçilik binası hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cenik