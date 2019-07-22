Bakan Çavuşoğlu, TGRT Haber Gündem Özel'de soruları cevaplandırdı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TGRTHaber canlı yayınında gündemi değerlendirdi.

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

KATSA YASASI

Trump bu yasayı ve kararı erteleyebilir. Bizim beklentimiz bu yönde. Cumhurbaşkanımız da bu konuda Trump ile görüştü. Türkiye'ye yaptırım tabiki kabul edilebilir değil.

'İNCİRLİK KONUSUNDA GEREKİRSE ADIM ATARIZ'

İncirlik-Kürecik konusunda biz süreci işletiyoruz. Fakat ABD yaptırım uygularsa biz de gereken cevabı veririz. Biz bunu uygulamak istemeyiz fakat ABD bize hasmane tutum sergilerse biz de karşı adım atarız.

TÜRKİYE NATO'DAN ÇIKACAK MI?

Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması mümkün değil. Ben eksen kayması eleştirilerine de gülüyorum. AB'de ve toplantılarda da arkadaşlarımıza söylüyorum. Türkiye'nin AB kapısında bir 50 yıl daha beklenmesi mi isteniyor? bu düşünce mümkün değil. AB'nin kapısında bekleyecek ülke değiliz. Ağustos'un başında yeni açılımlarımızı anlatacağız. Dış politikada yeni açılımlarımız olacak. Eksen Türkiye'nin kendisidir. Dış politika anlayışımız gereği Türkiye olarak tüm dünyaya açılırım. İnsani yardım nereye yapılması gerekiyorsa yaparım. Tüm dünyada Türkçe'yi yayar öğretirim. Soydaşlarımızın ve akrabalarımızın yurt dışındaki Türk vatandaşlarının yanında oluruz. Vizyonu olmayan siyasi partilerin eleştirileri bu eksen kayması sözleri.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ SONDAJ ÇALIŞMALARI

Yunanistan'da yeni hükümet var, Cumhurbaşkanımız da başbakanla daha önce görüşmüş kabul etmişti. Biz Yunanistan'la var olan anlaşmazlıkları beraber oturup çözmek isteriz. Yunan mevkidaşlarımızın olumlu açıklamalarını destekliyoruz. Rum yönetiminde olduğu gibi Yunanistan'da da baskı var. Doğu Akdeniz'de özellikle Kıbrıs tarafına yakın taraflarda petrol dağıtımı için iş birliğine varız dedik. Yeter ki KKTC halkının buradaki hakları onlara verilsin. Kaynak paylaşımı için atılan adımları destekleriz. AB'nin sadece Rum kesimi ve Yunanistan'ı memnun etmek için karar alıyorlar. Biz Doğu Akdeniz'e cevap olarak 4. gemimizi gönderdik. Biz bu şekilde Rum ve Yunanistan'ı memnun etmek için adımlar atarsanız varlığımızı arttırırız dedik. AB'nin yaptırım kararının değeri yok. AB arabuluculuk yapmalı. Almanya'nın bu konuda arabuluculuk yapma konusunu destekliyoruz. Fakat biz onlara taraflı tutum sergilememeleri konusunda da uyardık, objektif olalım dedik. Tersine adım atılırsa varlığımızı arttırırız. Egemenlik faaliyetlerimizi sorgulatmayız.