İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Çavuşoğlu, Tiran'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Tiran'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Tiran'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Arnavutluk'ta yaşayan Türk vatandaşlarla görüşme gerçekleştirdi. Toplantıya katılanlara şükranlarını sunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Sayın Büyükelçimiz Yörük'ün söylediği gibi geçen gelişimizde burada Türkiye-Arnavutluk İş Adamları Derneği'nin yönetimi ve üyeleri ile beraber Türk ve Arnavutluk'tan iş adamlarıyla bir araya geldik. Dertlerini dinledik ve ertesi gün görüşmelerimizde firmalarımızın taleplerini varsa sorunlarını muhataplarımıza ilettik" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Bu sefer daha kapsamlı bir toplantı yapalım dedik. Yani burada yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelelim dedik. Firmalarımızın bazı sorunlarının olduğunu biliyoruz. Yarın zaten temaslarımızda bunları dile getireceğiz" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.