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Bakan Çavuşoğlu TOGG ile gezdi, turist ve esnaf yoğun ilgi gösterdi

Bakan Çavuşoğlu TOGG ile gezdi, turist ve esnaf yoğun ilgi gösterdi
Bakan Çavuşoğlu TOGG ile gezdi, turist ve esnaf yoğun ilgi gösterdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TOGG ile Belek ziyareti gerçekleştirdi. Vatandaş hem Bakan Çavuşoğlu'na hem de TOGG'a yoğun ilgi gösterirken, bazı turistler TOGG ile fotoğraf çektirdi.

Bakan Çavuşoğlu TOGG ile gezdi, turist ve esnaf yoğun ilgi gösterdi - Tıkla İzle

Antalya'nın Belek ilçesinde bulunan çarşıyı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, esnaf ile sohbet ederek sorun ve talepleri dinledi. Çavuşoğlu'nun çarşıyı gezen turistlerle de sohbet ederken, ziyaret sırasında vatandaşların yerli ve milli otomobil TOGG'a ilgisi oldukça yoğundu. Esnaf ve turistler hem Bakan Çavuşoğlu ile hem de TOGG ile bol bol fotoğraf çektirdi.

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