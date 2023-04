Bakan Çavuşoğlu: 'Togg'a dünyanın her yerinden çok büyük ilgi var'

Bir dizi programlar için Antalya'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Konyaaltı ilçesi Konyaaltı Sahili'ne yakın kısımda kurulan Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'un standını ziyaret etti. Araçla ilgili bilgiler alan Çavuşoğlu, ardından Togg'un şoför koltuğuna geçerek aracı inceledi.

"Dünyanın her yerinden de çok büyük ilgi var"

Togg'a 2 kez başvurduğunu ancak kurada kendisine çıkmadığını belirten Çavuşoğlu, aracı daha önce Gemlik'te gördüğünü ve Antalya'da da görmenin kendisine nasip olduğunu söyledi. "Togg artık yollarda Türkiye'nin her yerinde" diyen Çavuşoğlu, vatandaşların otomobile yoğun ilgisinden bahsetti. Çavuşoğlu, "Vatandaşımızın çok büyük ilgisini görüyor aynı şekilde yurtdışındaki vatandaşlarımız da bize ne zaman gelecek diye sormaya başladılar. Diğer taraftan başta kardeş Türk devletleri olmak üzere dünyanın her yerinden de çok büyük ilgi var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev biliyorsunuz arkadaşlarımız Mustafa Varank bakanımız ve TOBB Başkanımız Rıfat Bey bize getirdiler. Diğer taraftan Türkmenistan, Özbekistan diğer kardeşiülkelere de şimdi ulaştıracaklar. Gerçekten bir gurur vesilesi. İlk milli aracımızın olması ayrıca önemli. Kendi markamız kendi ürünümüz. Fakat çok kaliteli, her şeyiyle donanımlı bir araç. Vatandaşlarımızın da yorumları aynı şekilde" diye konuştu.

"Bayrağımız nasıl dalgalanıyorsa milli aracımız Togg da oralarda boy gösterecek"

Togg'un yurt dışından ciddi bir talep aldığını da aktaran Çavuşoğlu, "Yurtdışına da göndereceğiz tabi ama önce vatandaşlarımızın talepleri karşılasın. Henüz daha yeni başladı dağıtım. Kura çekilişi oldu. Taleplerden sonra daha sonra tüm misyonlarımıza bu araçlardan göndereceğiz hem başkonsolosluklarımıza hem de büyükelçiliklerimize dünyanın her yerinde kendi aracımızı kullanmış olacağız ve dünyanın her yerinde de görürsünüz. Latin Amerika'da, Afrika'da 44 hatta 45-46 misyonumuz var başkonsolosluklarla beraber. Uzak doğu Asya'ya kadar her yerde bayrağımız nasıl dalgalanıyorsa milli aracımız Togg da oralarda boy gösterecek" dedi.

"Türkmenistan'a beyaz Togg"

Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistan'ın kendilerinden beyaz renk Togg'u istediğini belirterek, "Biliyorsunuz Türkmenistan Aşkabat beyaz şehir demek. Ayrıca Aşkabat'ın yanında bir şehirde kurdular. Orada her şey beyaz, evler beyaz, yollar, mermerler beyaz. Dolayısıyla araçlarda beyaz, çok nadir farklı renklerde araç görürsünüz. Türkmenistan beyaz istedi ve oraya beyaz araba göndereceğiz. Bugün Dışişleri Bakanı Reşit kardeşimle görüştük beyaz arabalar bir ay sonra çıkacak, bir ay sonra göndeririz diye. Ya da elimizde şu anda Gemlik ve kırmızı var onlardan isterseniz hemen gönderebiliriz diye telefonla görüştük" ifadelerine yer verdi.

