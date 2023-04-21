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Bakan Çavuşoğlu, Togg'u kullanarak merak edenlere tanıttı

Bakan Çavuşoğlu, Togg'u kullanarak merak edenlere tanıttı
Bakan Çavuşoğlu, Togg'u kullanarak merak edenlere tanıttı

Antalya'dan AK Parti Milletvekili Adayı gösterilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk olarak Gazipaşa’da vatandaşlarla bayramlaştı.

Bakan Çavuşoğlu, Togg'u kullanarak merak edenlere tanıttı - Tıkla İzle

Merkez Camii'nde bayram namazını kılan Bakan Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda ilçe halkıyla buluştu. AK Parti seçim ofisi açılışına da katılan Dışişleri Bakanı, ilçeye yeni makam aracı Togg ile geldi. Gazipaşa sokaklarında ilk kez Togg'u gören vatandaşlar araçla fotoğraf çektirmek için adete yarışa girdi. Gazipaşa'da Togg ile şehir turu yapan Çavuşoğlu, gençlere aracı tanıtarak kaliteli ve donanımlı bir araç üretildiğini belirtti.

Geylani Topaloğlu

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