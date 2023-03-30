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Bakan Çavuşoğlu, Trinidad ve Tobago Dışişleri Bakanı Browne ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Trinidad ve Tobago Dışişleri Bakanı Browne ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Trinidad ve Tobago Dışişleri Bakanı Browne ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde Trinidad ve Tobago Dışişleri Bakanı Amery Browne ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Trinidad ve Tobago Dışişleri Bakanı Browne ile görüştü - Tıkla İzle

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'deki temaslarını sürdürüyor. New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Diyaloğu Toplantısı'na katılan Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Trinidad ve Tobago Dışişleri Bakanı Amery Browne ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Bir sonraki BM Genel Kurul Başkanlığını üstlenecek Trinidad ve Tobago'nun Dışişleri Bakanı Browne ile New York'ta görüştük. İkili işbirliğimizi geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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