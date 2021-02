Bakan Çavuşoğlu: "Türkiye de kendi raporlarını dünya insanlığı için yazmaya devam edecek"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, salgın nedeniyle bir süredir bir araya gelemediklerini ifade ederek, ”Sizlerle birlikte olmanın mutluluğu bir başka. Tüm hijyen şartlarıyla uyarak gerçekleştirilen kongre ve birlik beraberlik tablosu için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz dönemlerde ilçe başkanlıkları, şimdi de il başkanları kongresiyle yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni seçilen başkanları canı gönülden tebrik ediyorum. Antalya'nın siyasetçileriyiz. AK Parti'de siyaset yapmak ayrıcalıktır. Dünya lideri ile yol yürümek ayrıcalıktır. Cumhur İttifakı'nın bir ferdi olmak bir ayrıcalıktır. Ecdadından aldığı mirasla tüm mazlumlara umut olmak büyük bir ayrıcalıktır. Yaparsa yine AK Parti yapar. Bu şehre hizmet etmek büyük bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıkların sorumluluğunda elbette, Antalya'nın, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini ne mücadeleler verdiğini anlatma zorunluluğu bizim" diye konuştu.

Antalya'da geride kalan dönemde 45 milyar liralık hizmet kazandıklarını kaydeden Çavuşoğlu, “Bundan sonra da Antalya'nın gelişmesi için atılacak her adım kurulacak her hayal bizim bizlerindir” dedi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda hem sahada hem masada destanlar yazdığının altını çizdi. Bugün Antalya'nın dünyada diplomasinin merkezlerinden biri olduğuna değinen Çavuşoğlu, “Antalya'da birçok ülkenin konsolosluğu, başkonsolosluğu yer alıyor. Benden ülkelerin temsilcileri fahri konsolos adayı istiyor. Antalya'nın cazibesini herkese gösteriyoruz. 5 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Antalya'da 14 büyük etkinlik düzenledik. Önümüzdeki haziran ayında geçen yıl pandemiden dolayı gerçekleştiremediğimiz diplomasi forumunu bu yıl inşallah düzenleyeceğiz. Dünyadaki gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz, Antalya'dan kararlar alınacak" diye konuştu.

"Oyunu biz kuruyoruz"

“Yerli ve milli diplomasinin besin kaynağı kendi insanımızdır” diyen Çavuşoğlu, “Türkiye olarak başkalarının kurduğu oyunları takip etmiyoruz. Yeri geliyor bizi ilgilendiren konularda oyunu biz kuruyoruz. Türk milletinin aleyhine kurulan oyunları da biz bozuyoruz. Her zaman diploması önceliğimiz diyoruz. Diplomasiye inanmayanlara da sahaya inerek tekrar diplomasi masasına geleceklerini öğretiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Sahaya indik"

Suriye sınırında bir terör devleti kurulmak istendiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Oyunlarını bozduk. 8 bin 400 kilometrelik alanı terörden temizledik. 420 bin Suriyeli oralara dönüyor. Libya'da barış ve siyasi çözüm dedik. Herkesi masaya yeniden getirdik. Doğu Akdeniz'de yıllardır hakça paylaşım, dedik. Türkiye ile KKTC'yi dışlamayın burada hakça paylaşımdan yana olunmasını istedik. “Rusya, Yunanistan ve Güney Rum Kesimi'nin hakları var ne yaparsak doğrudur” dediler. Biz ne yaptık, sahaya indik, bayrak dalgalandırdık Akdeniz'de. Ve herkes Türkiye ile nasıl işbirliği yapılacağını öğrenmiş oldu" ifadelerine yer verdi.

"Taviz değildir"

Muhalefetin, diplomasi masasında görüşülmesinin taviz olarak değerlendirmesini eleştiren Çavuşoğlu, “Haklıysan kendine güveniyorsan, her zor konuyu masada konuşursun, hakkını diploması yoluyla alırsın, taviz değildir.” dedi. Yukarı Karabağ'da uzun zamandır söyledikleri diplomasiye kimsenin yanaşmadığını dile getiren Çavuşoğlu, “Ermenistan'ı destekliyorlardı. Kardeş can Azerbaycan sahaya indi, meşru olanı aldı" dedi.

Türkiye'nin hem yumuşak hem sert gücü akıllı şekilde kullandığını ifade eden Çavuşoğlu, “İnsani yardımda dünyada birinciyiz. Pandemi döneminde 156 ülkeye yardım elini uzattık. Kimseyle geçinemiyoruz. Bunu kim söylüyor muhalefet. Türkiye herkesle kavga ediyormuş. Türkiye BM ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na eş başkanlık yapıyor. Sadece masada değil dünyanın her yerinde Somali'de, Mali'de, Venezuela'da güvenilir bir arabulucu oluyor. Bugün dünyada en fazla bayrak dalgalandıran beş ülkeden birisiyiz, 248 temsilcilikle Vatandaşlarımızı soydaşlarımı, akraba topluluklarımıza karşı da sorumluluğumuz var. Ambulans uçakla 380'den fazla vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik” dedi.

Türkiye'nin Almanya ile ikili diyalog mekanizmalarını canlandırma konusunda mutabakat yaptıklarını aktaran Çavuşoğlu, bu gelişmenin diğer ülkeler tarafından da örnek alındığını kaydetti.

"Rapor yazacağız"

Çavuşoğlu, yapılan görüşmeler sayesinde bu yıl Türkiye'de ve Antalya'da daha fazla turistin ağırlanacağını ifade etti. Bugüne kadar AB'nin, Amerika, Türkiye ve diğer ülkelerle ilgili raporlar yazdığına değinen Çavuşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı olarak her sene, hangi ülkede İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, ırkçılık içeren eylem ve söylem oldu, bunları rapor edeceğiz ve tüm dünyaya ifşa edeceğiz. Artık Türkiye de kendi raporlarını dünya insanlığı için yazmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Antalya yatırımları

Antalya'yı çevre illere bağlayan yol çalışmalarının devam ettiğini aktaran Çavuşoğlu, “Yüksek hızlı tren projelerimizi hızlandırdık, batı Antalya havalimanı etüt çalışmaları devam ediyor. Tüm Antalya'ya doğalgazı ulaştıracağız. 304 derslik daha yaptık mı Antalya'da derslik eksiği kalmayacak. Bunlar birlik ve beraberlikle oluyor. İnandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Türkiye Türkiye'den büyüktür" diye konuştu.

"Türkiye, Türkiye'den büyüktür"

Çavuşoğlu, "Milletin huzur ve güveni, müreffehi için sorumluluk AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndadır. Ümmetin, mazlum coğrafyalarda haksızlıkla boğuşan tüm toplumların tek ümidi Türkiye'dir. Suriye'deki çocukların gözyaşları, Afrika'dan Türkiye'yi bekleyen umut dolu yürekleri, Uygur Türkleri bize sorumluluğumuzun ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Unutmayın Türkiye, Türkiye'den büyüktür" dedi.

"Çıkarlar değil, projeler konuşuluyor"

Kongrelerin, parti kademelerinin her yaştan üyesiyle yeniden yollara düştüğü ve istikametini pekiştirdiği, enerjisini tazelediği dönemler olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Kongreler, tüm parti mensuplarına geçmiş çalışmalar hakkında muhasebe yapma, yenilenme ve eksiklerini giderme fırsatı sunmaktadır. Mevki ve makamlar geçici Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi yükseltme sevdası ise kalıcıdır. Biz de buna bağlıyız. Bundan sonra partimizde çıkarlar değil projeler vizyonlar konuşacaktır. AK Parti Antalya ailesi Türkiye'nin kutlu yürüyüşüne en güçlü desteği vermelidir" ifadelerine yer verdi.

İsa Akar